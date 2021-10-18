18 октября четвертая годовщина со дня трагического ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой.

18 октября 2017 года 20-летняя Елена Зайцева на "Lexus RX 350" на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулась с "Volkswagen Touareg", и вылетела на тротуар, где наехала на пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, а шестеро – пострадали. Елене Зайцевой дали 10 лет тюрьмы, пишет Сегодня.

Приговор никак не повлиял на справедливость в полной мере - заявили родственники некоторых погибших.

По словам Светланы Виниченко, у которой в результате ДТП погиб единственный сын, она получает от Зайцевой по 30-40 грн каждые два-три месяца.

"Мне поступают от нее выплаты по 30 гривен... Когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо", - поделилась она.

Адвокат потерпевших, Лариса Матвеева считает, что Зайцева вряд ли раскаивается, перечисляя такие суммы.

Ранее сообщалось, что на днях в центре Харькова маршрутчик сбил мужчину на электросамокате.

26-летний водитель маршрутного автобуса сбил электросамокат под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Все обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео

Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".