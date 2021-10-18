18 октября четвертая годовщина со дня трагического ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой.
18 октября 2017 года 20-летняя Елена Зайцева на "Lexus RX 350" на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулась с "Volkswagen Touareg", и вылетела на тротуар, где наехала на пешеходов.
В результате наезда пять человек погибли на месте, а шестеро – пострадали. Елене Зайцевой дали 10 лет тюрьмы, пишет Сегодня.
Приговор никак не повлиял на справедливость в полной мере - заявили родственники некоторых погибших.
По словам Светланы Виниченко, у которой в результате ДТП погиб единственный сын, она получает от Зайцевой по 30-40 грн каждые два-три месяца.
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"Мне поступают от нее выплаты по 30 гривен... Когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо", - поделилась она.
Адвокат потерпевших, Лариса Матвеева считает, что Зайцева вряд ли раскаивается, перечисляя такие суммы.
Ранее сообщалось, что на днях в центре Харькова маршрутчик сбил мужчину на электросамокате.
26-летний водитель маршрутного автобуса сбил электросамокат под управлением 31-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Все обстоятельства аварии выясняются.
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