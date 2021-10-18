По данным облуправления Госслужбы по ЧС, авария произошла на пересечении проспекта Архитектора Алешина и улицы Мира.
В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель микроавтобуса, он оказался под своей же машиной, которая перевернулась на бок.
Спасатели достали тело погибшего 27-летнего парня.
Кроме того, в аварии пострадали двое человек: водитель и пассажирка Honda - их госпитализировали в больницу.
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Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина устроил погром в троллейбусе.
Об этом информируют в областном управлении Нацполиции.
Так, в Индустриальном районе пьяный мужчина во время поездки в троллейбусе выбил ногой стекло в двери - причину своего поступка он не объяснил.
Хулигана задержали сотрудники полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное хулигану грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".