В Харькове перевернулся микроавтобус - есть погибшие в результате аварии.

По данным облуправления Госслужбы по ЧС, авария произошла на пересечении проспекта Архитектора Алешина и улицы Мира.

В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель микроавтобуса, он оказался под своей же машиной, которая перевернулась на бок.

Спасатели достали тело погибшего 27-летнего парня.

Кроме того, в аварии пострадали двое человек: водитель и пассажирка Honda - их госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина устроил погром в троллейбусе.

Об этом информируют в областном управлении Нацполиции.

Так, в Индустриальном районе пьяный мужчина во время поездки в троллейбусе выбил ногой стекло в двери - причину своего поступка он не объяснил.

Хулигана задержали сотрудники полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное хулигану грозит до 5 лет тюрьмы.

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