Харьковские улицы покрыты белой пеной - местные жители публикуют кадры происходящего.

Так, в телеграм-канале "Труха" появились видео, на которых видно, что на улицах появилась пенная жидкость.

"Во многих дворах сегодня Большая стирка. Эксперты заявляют, что пенная вечеринка получается в результате слития дождя и каштанов но это не точно. Турбоатом здесь ни при чем", - говорится в сообщении.

"Плоды каштанов содержат сапонины, которые при взаимодействии с водой образуют белую субстанцию. Поэтому, когда приходит осень и начинают падать каштаны, в том числе и на дорогу, проезжающие машины их давят и превращают в кашу, которая потом и образуется в пену", пишут харьковчане в сети.

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