Под Харьковом тела людей хранят в подвале больницы - об этом сообщили очевидцы в сети.
По словам свидетелей, тела умерших людей лежат на носилках в подвале медучреждения, передает "Newsroom".
Журналисты связались с главным врачом Богодуховской ЦРБ Николаем Гришенко и попросили прокомментировать данный инцидент.
У врача спросили, почему тела людей хранят не в морге, а в подвале.
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“В этом нет ничего сенсационного”, - заявил главврач после чего повесил трубку.
На последующие телефонные звонки медик не отвечал.
"А что тут сенсационного? Морг переполнен и все, не у всех есть родственники, которые могут забрать тело, также тяжело оформить похороны и много денег это стоит", "у нас творят что хотят и даже не бояться", "Можно подумать морг чем то отличается от подвала", "Да в поликлиниках все условия созданы для большего заражения. Чтобы тест сделать нужно весь день в очереди отстоять. По 2 человека в час принимают", "В каждой больнице тела умерших сносят в подвал перед отправкой в МОРГ. В моргах в связи с высокой смертностью тоже не хватает мест и тоже приходится ложить на пол. Никакой сенсации в этой новости нет", - пишут украинцы в сети.
Ранее сообщалось, что в Харькове за прошедшую неделю сотрудники полиции "поймали" 326 нарушителей масочного режима.
Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Жителям вынесли постановления о наложении штрафов, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины.
Известно, что минимальная сумма штрафа составляет 170 гривен.
Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"
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