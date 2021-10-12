Под Харьковом тела людей хранят в подвале больницы - об этом сообщили очевидцы в сети.

По словам свидетелей, тела умерших людей лежат на носилках в подвале медучреждения, передает "Newsroom".

Журналисты связались с главным врачом Богодуховской ЦРБ Николаем Гришенко и попросили прокомментировать данный инцидент.

У врача спросили, почему тела людей хранят не в морге, а в подвале.

“В этом нет ничего сенсационного”, - заявил главврач после чего повесил трубку.

На последующие телефонные звонки медик не отвечал.

"А что тут сенсационного? Морг переполнен и все, не у всех есть родственники, которые могут забрать тело, также тяжело оформить похороны и много денег это стоит", "у нас творят что хотят и даже не бояться", "Можно подумать морг чем то отличается от подвала", "Да в поликлиниках все условия созданы для большего заражения. Чтобы тест сделать нужно весь день в очереди отстоять. По 2 человека в час принимают", "В каждой больнице тела умерших сносят в подвал перед отправкой в МОРГ. В моргах в связи с высокой смертностью тоже не хватает мест и тоже приходится ложить на пол. Никакой сенсации в этой новости нет", - пишут украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что в Харькове за прошедшую неделю сотрудники полиции "поймали" 326 нарушителей масочного режима.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Жителям вынесли постановления о наложении штрафов, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины.

Известно, что минимальная сумма штрафа составляет 170 гривен.

Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"

Как сообщала Politeka, украинцев планируют массово проверить на иммунитет к ковиду: кто в списке

Также Politeka писала, про ужесточение карантина, появилось заявление ХОГА: "на следующей неделе..."