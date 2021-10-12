В Харьковской области разыскивают пропавшего подростка - парень вышел из дома и не вернулся.
По данным сотрудников полиции, 16-летний Руслан Русанов 9 октября около 17:00 ушел из дома в селе Бирки и исчез.
Приметы: рост 165 сантиметров, волосы короткие темные, глаза карие, в левом ухе серьга, на левой руке татуировка в виде креста.
Был одет в темную кофту с капюшоном, черную куртку, светлые джинсы, черно-белые кроссовки.
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Всех, кто владеет какой-либо информацией о Руслане, обратиться по телефону: 38-050-30-55-233 или на спецлинию 102.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области пропал пожилой мужчина.
Об этом сообщили волонтеры поисковой группы "Милена".
76-летний Анатолий Сабодаж исчез 15 сентября в Балаклее - мужчина ушел порыбачить на реку Северский Донец и пропал.
Пропавший мужчина был одет в синюю куртку, темные брюки и сапоги.
Известно, что Анатолий рыбачил на одноместной лодке у моста в возле села Меловая.
Всех, кому известно о местоположении Анатолия Сабодажа, просят обратиться в полицию или позвонить на спецлинию 102.
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