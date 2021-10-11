На Харьковщине, в Старом Салтове пропал 11-летний мальчик - ребенок вышел из дома и не вернулся.

Так, Тимур Кожухов 10 октября, около 16 – 16:30 часов вышел из дома по ул. Международной и исчез.

Ребенок был одет в серую куртку с отражателями, синие штаны с белой полоской или штаны цвета хаки, светлые кеды.

Если вы видели этого ребенка, пожалуйста, сообщите по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Сейчас волонтеры собираются на поиски мальчика - нужны еще добровольцы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пропал пожилой мужчина.

Об этом сообщили волонтеры поисковой группы "Милена".

76-летний Анатолий Сабодаж исчез 15 сентября в Балаклее - мужчина ушел порыбачить на реку Северский Донец и пропал.

Пропавший мужчина был одет в синюю куртку, темные брюки и сапоги.

Известно, что Анатолий рыбачил на одноместной лодке у моста в возле села Меловая.

Всех, кому известно о местоположении Анатолия Сабодажа, просят обратиться в полицию или позвонить на спецлинию 102.

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