На Харьковщине, в Старом Салтове пропал 11-летний мальчик - ребенок вышел из дома и не вернулся.
Так, Тимур Кожухов 10 октября, около 16 – 16:30 часов вышел из дома по ул. Международной и исчез.
Ребенок был одет в серую куртку с отражателями, синие штаны с белой полоской или штаны цвета хаки, светлые кеды.
Если вы видели этого ребенка, пожалуйста, сообщите по тел.: 068-777-0-112 или 102.
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Сейчас волонтеры собираются на поиски мальчика - нужны еще добровольцы.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области пропал пожилой мужчина.
Об этом сообщили волонтеры поисковой группы "Милена".
76-летний Анатолий Сабодаж исчез 15 сентября в Балаклее - мужчина ушел порыбачить на реку Северский Донец и пропал.
Пропавший мужчина был одет в синюю куртку, темные брюки и сапоги.
Известно, что Анатолий рыбачил на одноместной лодке у моста в возле села Меловая.
Всех, кому известно о местоположении Анатолия Сабодажа, просят обратиться в полицию или позвонить на спецлинию 102.
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