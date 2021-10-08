В Харьковской области подорожал проезд в автобусах - стало известно, сколько теперь придется платить.

О новых суммах рассказали в Лозовском горсовете со ссылкой на решение исполкома.

Так, теперь для пассажиров проезд составил 10 гривен, для пенсионеров и инвалидов третьей группы — 7 гривен, для детей от 7 до 14 лет — 3 гривны, льготные рейсы остаются без изменений.

"Лозовские перевозчики во время встречи с лозовским городским головой Сергеем Зеленским предостерегли — в случае не повышения стоимости проезда в городском транспорте будут вынуждены прекратить перевозку населения", — отметили в горсовете.

Ранее сообщалось, что в школах Харьковской области осенние каникулы начнутся на неделю раньше - стало известно, для чего это нужно.

Решение было принято на областной комисси техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Детей отправят по домам раньше на неделю, чтобы сдержать распространение ковида.

"Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - пояснили в ХОГА.

Известно, что по графику каникулы должны были начаться с 25 октября.

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

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