В Харькова толпа мужчин устроила драку с поножовщиной.

Серьезные ранения получили трое участников драки. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

На месте происшествия работало около семи полицейских экипажей и машины скорой помощи.

Причина драки и другие подробности о происшествии выясняются.

Ранее сообщалось, что в харьковском ресторане прогремела стрельба.

Местные СМИ сообщают, что возле ресторана "Чили" на проспекте Независимости застрелился мужчина.

Информацию о том, что в ресторане произошло самоубийство, подтвердила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

Также в полиции на данный момент нет точной информации о личности погибшего.

В сети появилась информация, что погибший оставил предсмертную записку , содержание которой на данный момент не известно.

На месте работала полиция, все детали инцидента выясняются.

Напомним, что харьковчанин регулярно издевался над своим 71-летним отцом: в дело вмешалась полиция

Как сообщала Politeka, в Харькове посреди улицы лежало тело человека: Полиция накрыла тканью и уехала

Также Politeka писала, что харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке: фото с места инцидента.