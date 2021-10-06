В Харькова толпа мужчин устроила драку с поножовщиной.
Серьезные ранения получили трое участников драки. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал "Харьков Life".
На месте происшествия работало около семи полицейских экипажей и машины скорой помощи.
Причина драки и другие подробности о происшествии выясняются.
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Ранее сообщалось, что в харьковском ресторане прогремела стрельба.
Местные СМИ сообщают, что возле ресторана "Чили" на проспекте Независимости застрелился мужчина.
Информацию о том, что в ресторане произошло самоубийство, подтвердила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.
Также в полиции на данный момент нет точной информации о личности погибшего.
В сети появилась информация, что погибший оставил предсмертную записку , содержание которой на данный момент не известно.
На месте работала полиция, все детали инцидента выясняются.
Напомним, что харьковчанин регулярно издевался над своим 71-летним отцом: в дело вмешалась полиция
Как сообщала Politeka, в Харькове посреди улицы лежало тело человека: Полиция накрыла тканью и уехала
Также Politeka писала, что харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке: фото с места инцидента.