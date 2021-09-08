В Харькове мужчина издевался над своим 71-летним отцом

Так, следователи установили, что обвиняемый систематически совершал психологическое насилие в отношении своего пожилого отца.

Он оскорблял пенсионера, унижал и фактически создал невыносимые условия для его жизни.



Также за год тиран трижды привлекался к административной ответственности за совершения домашнего насилия.

Однако это не остановило мужчину. 7 сентября прокуратура направила новый обвинительный акт Киевский районный суд Харькова.

Если его вина будет доказана, ему грозит либо от 150 до 240 часов общественных работ, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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Так, в полицию поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в Чугуевском районе возле магазина произошла драка.

Он стал свидетелем того, как неизвестный мужчина ударил другого ножом и побежал в неизвестном направлении.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 40-летнего местного жителя.

Менее чем через час правоохранители разыскали и задержали 39-летнего мужчину.

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