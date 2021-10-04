В Харькове маршрутчик сбил мужчину на электросамокате.
26-летний водитель маршрутного автобуса сбил электросамокат под управлением 31-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286.
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Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Все обстоятельства аварии выясняются.
"тут хоть кто то ездил на самокате или велосипеде или на мотоцикле? Или тут только Мега крутые автомобилисты таксисты и маршрутчики! Не кому не жалко человека?", "Самокат это дешевый и удобный вид транспорта! Для центра города очень удобно!", "Уважаемые электро самокат это доступное транспортное средство! В период пандемии это прекрасная альтернатива общественному транспорту! Дабы не заразить и не заболеть! Очень жаль что многие люди просто так не красиво и не уважительно говорят о людях попавших в беду! Возможно этого парня где-то ждут дети и он просто не хотел заразить или заразиться", - пишут украинцы в сети.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".