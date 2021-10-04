В Харькове маршрутчик сбил мужчину на электросамокате.

26-летний водитель маршрутного автобуса сбил электросамокат под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Все обстоятельства аварии выясняются.

"тут хоть кто то ездил на самокате или велосипеде или на мотоцикле? Или тут только Мега крутые автомобилисты таксисты и маршрутчики! Не кому не жалко человека?", "Самокат это дешевый и удобный вид транспорта! Для центра города очень удобно!", "Уважаемые электро самокат это доступное транспортное средство! В период пандемии это прекрасная альтернатива общественному транспорту! Дабы не заразить и не заболеть! Очень жаль что многие люди просто так не красиво и не уважительно говорят о людях попавших в беду! Возможно этого парня где-то ждут дети и он просто не хотел заразить или заразиться", - пишут украинцы в сети.

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