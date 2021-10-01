С харьковчанином случилось несчастье возле ТЦ «Барабашово»

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.

Так, 30 сентября, возле ТЦ «Барабашова» трамвай зацепил парня, который был в наушниках и не слышал подъезжающий транспорт.

По словам очевидцев, парень жив, у него разбита бровь. Врачи скорой оказали ему первую медпомощь.

Все подробности инцидента на данный момент выясняются.

К слову, недавно в Харьковской области в результате лобового столкновения погибла женщина.

Полицейские установили, что водитель «BYD» выехал на встречку и столкнулся с «Hyundai».

От полученных телесных повреждений на месте происшествия погибла 73-летняя пассажирка «Hyundai», еще одна пассажирка, 14 летняя девочка, доставленная в больницу.

75-летний водитель " BYD " задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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