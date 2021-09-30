Очевидцы пишут, что пламенем была охвачена кровля отеля

29 сентября в 21:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в трехэтажном доме жилом доме на вул. Маяковского, 5 в Харькове.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, а снимками с места пожара поделились в местном Телеграм-канале.

Возгорание возникло на чердаке отеля «FourRooms». К месту вызова прибыло 8 отделений Службы спасения на автоцистернах, 2 автолестницы и еще 3 единицы спасательных спецавто.

Когда на место ЧП прибыли пожарные - пламя уже охватило 80 кв. м. крыши. Из-за сильного задымления существовала угроза жильцам верхних этажей. Поэтому руководителем тушения пожара было принято решение об эвакуации. Всего пожарные вывели на свежий воздух 10 человек.

Пожар потушить оказалось не просто, он был локализован в 22:27, а в 00:12 полностью ликвидирован. К счастью пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб сейчас устанавливается.

Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей в пожаре, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.