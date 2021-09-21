На Харьковщине в сгоревшем авто обнаружили тело человека

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Погибшим оказался 39-летний местный житель, владелец ВАЗ-2101.

"Накануне смерти он выпил, потом сел за руль, не справился с управлением и съехал в кювет. Там ВАЗ загорелся, водитель погиб", - рассказали в полиции.

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

К слову, в Харькове в ДТП пострадали маленькие дети.

Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.

Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.

По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.

Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.

Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

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