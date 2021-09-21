На Харьковщине в сгоревшем авто обнаружили тело человека
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Погибшим оказался 39-летний местный житель, владелец ВАЗ-2101.
"Накануне смерти он выпил, потом сел за руль, не справился с управлением и съехал в кювет. Там ВАЗ загорелся, водитель погиб", - рассказали в полиции.
Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.
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К слову, в Харькове в ДТП пострадали маленькие дети.
Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.
Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.
По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.
Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.
Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".