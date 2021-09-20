И как такое в голову пришло

В Харькове пьяный мужчина решил сыграть в "русскую рулетку"

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Мужчина был нетрезв и решил сыграть в "русскую рулетку", выстрелив в правый висок из пневматического пистолета.

Медики прибывшие на вызов осмотрели 42-летнего пострадавшего и оказали ему помощь.

Позже мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

К слову, в Харькове на школьном стадионе нашли 6 летнего мальчика без сознания.

На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии в харьковской городской больнице.

Сообщение о госпитализации 6-летнего ребенка в реанимационное отделение поступило в полицию в 18:00.

По словам дежурного врача, по приезду медики обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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