В Харькове пьяный мужчина решил сыграть в "русскую рулетку"
Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Мужчина был нетрезв и решил сыграть в "русскую рулетку", выстрелив в правый висок из пневматического пистолета.
Медики прибывшие на вызов осмотрели 42-летнего пострадавшего и оказали ему помощь.
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Позже мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
К слову, в Харькове на школьном стадионе нашли 6 летнего мальчика без сознания.
На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии в харьковской городской больнице.
Сообщение о госпитализации 6-летнего ребенка в реанимационное отделение поступило в полицию в 18:00.
По словам дежурного врача, по приезду медики обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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