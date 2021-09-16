Смертельное ДТП произошло на окружной в Харькове
Водитель ВАЗ 21099 выехал с второстепенной и не убедился в безопасности манёвра столкнулся с бусом.
К сожалению, пожилой водитель легковушки скончался от полученных травм на месте.
Все детали и обстоятельства страшной аварии в данный момент выясняются.
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"не видно причины кто виноват,но бордюры на скоростном участке ,тем более на этом с другой стороны,криво поставленные это зло", "Всему вина идея д**еба который придумал на окружной ставить бордюры, часто езжу там, реально если впереди аварийная ситуация то уйти в сторону не получится", "На этом перекрёстке постоянные дтп и к сожалению много с летальными исходами ,кресты и венки там со всех сторон,полиция все это видит ,фиксирует,но ДТП продолжаются стабильненько,дорожникам пох походу тоже", "Да, там щас веселый участок дороги, разметки нет, черти летят как и куда хотят", "Бордюров наставили по краям дорог, теперь перевертышей намного больше будет", - пишут харьковчане о частых авариях на "проклятом" перекрестке.
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