В Харьковской области фиксируют летальные случаи от ковида
В МОЗ сообщили, что на Харьковщине за все время пандемии от осложнений ковида умерло 3774 пациента.
За 15 сентября в области коронавирус диагностировали у 498 жителей. За прошлые сутки от вируса умерло 9 человек.
Хуже всего ситуацию с ковидом медики зафиксировали во Львовской области, где за сутки зафиксировали 552 больных.
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По количеству смертей от вируса в антилидеры попала Одесская область, 16, на втором месте Харьковская.
К слову, харьковских учителей и медиков хотят проверить на иммунитет к ковиду.
По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, иммунитет к COVID-19 имеют 24% работников учебных учреждений.
Но это число не отражает реальную ситуацию, ведь есть люди, которые переболели ковидом бессимптомно.
Иммунитет к коронавирусу имеют 69% медработников, среди них - те, кто переболел и вакцинировался, но есть и другая категория.
Напомним, ковид с новой силой "взялся" за харьковчан: сводка.
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