На Харьковщине всего 39 школ из 730 не уйдут на дистанционку

Такие данные озвучил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха.

Он напомнил, что переводить на дистанционную форму обучения не будут те учебные заведения, где вакцинировано более 80% персонала.

“В Харьковской области открылось 1 сентября более 730 общеобразовательных средних школ. Из них 39 (только 39, или уже 39) перешли этот порог в 80%. Необходимо сказать, что Министерство здравоохранения считает прошедшими цикл вакцинации тех, кто получил 2 дозы – то есть 2 прививки”, – заявил Семенуха.

Также главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии, в частности это будет касаться посещений спортзалов.

"Например, не будет регулироваться количество людей на 1 кв. м, если мы говорим о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать для вакцинированных как для обслуживающего персонала, так и к людям которые посещают то или иное заведение", - отметил Кузин.

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