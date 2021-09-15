В Харькове за одну ночь сгорело шесть машин

В 3:28 на номер «101» поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина на автостоянке горят автомобили.

На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль Toyota Rav 4 на площади 5 кв.м.

Открытое пламя также нанесло ущерб еще 5-м авто, которые стояли вплотную: двум «Toyota Camry», еще одной «Toyota Rav 4», а также «Daewoo Lanos» и «Hyundai IX».

Сейчас выясняются все детали ЧП.

"На стоянке нет огнетушителя или спецом ждал пока все пять загорятся?", "Эти пожары длятся с 2014 года, за это время в Харькове сгорели сотни машин. Неужели нельзя до сих пор провести следственные действия и найти преступников?", "Экспертизы вообще проводят? Причина возгорания?", "Ну зачем это делать это такой ущерб колоссальный людям, грустно что люди так завистливы и не умеют думать головой", - пишут в комментариях харьковчане.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео

Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".