На Харьковщине новых больных ковидом обнаружили в шести районах
По состоянию на утро 13 сентября за сутки в Харьковской области подтвердили диагноз коронавируса у 260 жителей.
Как сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней, за сутки в шести районах Харьковщины обнаружили 260 новых случаев заболевания на коронавирус.
Большая часть из них – 221 это жители Харьковского района, 215 – города Харькова.
31 случай заболевания обнаружили в Чугуевском районе.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Полякова объявила, что "Королева Ночи" навсегда покидает сцену: "Дорогие мои, в последний раз..."
Жизнь звезды кино оборвалась, его фильмы ценили во многих странах: "Был неординарным человеком"
Трагически закончились поиски украинки, тело вытащили из воды: "Жаловалась на бойфренда и плакала"
Экс-муж Наташи Королевой слил в Сеть редкое фото бывшего зятя Пугачевой: "Там много интересного"
Еще по три в Купянском и в Богодуховском районах, по одному случаю в Лозовском и в Изюмском районах.
К слову, харьковских учителей и медиков хотят проверить на иммунитет к ковиду.
По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, иммунитет к COVID-19 имеют 24% работников учебных учреждений.
Но это число не отражает реальную ситуацию, ведь есть люди, которые переболели ковидом бессимптомно.
Иммунитет к коронавирусу имеют 69% медработников, среди них - те, кто переболел и вакцинировался, но есть и другая категория.
Напомним, ковид с новой силой "взялся" за харьковчан: сводка.
Как сообщала Politeka, на Харьковщине всего 39 школ из 730 не уйдут на дистанционку: детали решения
Также Politeka писала, что ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.