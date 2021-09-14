На Харьковщине новых больных ковидом обнаружили в шести районах

По состоянию на утро 13 сентября за сутки в Харьковской области подтвердили диагноз коронавируса у 260 жителей.

Как сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней, за сутки в шести районах Харьковщины обнаружили 260 новых случаев заболевания на коронавирус.

Большая часть из них – 221 это жители Харьковского района, 215 – города Харькова.

31 случай заболевания обнаружили в Чугуевском районе.

Еще по три в Купянском и в Богодуховском районах, по одному случаю в Лозовском и в Изюмском районах.

К слову, харьковских учителей и медиков хотят проверить на иммунитет к ковиду.

По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, иммунитет к COVID-19 имеют 24% работников учебных учреждений.

Но это число не отражает реальную ситуацию, ведь есть люди, которые переболели ковидом бессимптомно.

Иммунитет к коронавирусу имеют 69% медработников, среди них - те, кто переболел и вакцинировался, но есть и другая категория.

Напомним, ковид с новой силой "взялся" за харьковчан: сводка.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине всего 39 школ из 730 не уйдут на дистанционку: детали решения

Также Politeka писала, что ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.