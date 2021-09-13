Харьковчане жалуются на ужасное состояние общественного транспорта

Об этом говорится в петиции, которая появилась на сайте Горсовета.

"Просьба сменить перевозчика маршрута №241e, так как он не может качественно выполнить перевозку пассажиров. Интервал очень большой, по 40 минут в лучшем случае, и это утром, когда все едут на работу.

Автобусы грязные, забитые и разваливаются. И очень хотелось бы, чтобы добавился маршрут в сторону Героев Труда", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове оторвался провод троллейбуса и упал на женщину

Об этом сообщает местный харьковский телеграм-канал.

В Харькове на Сумской у троллейбуса сорвало провод и разбило голову женщине. Пострадавшая госпитализировали в больницу.

«Так бывает, когда во время движения от провода отсоединяется токоприемник, штанга обрывает растяжку, и контактный провод обрывается. Троллейбус — новый, исправный», - сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александра Куколя.



Момент попал на видео.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

Как сообщала Politeka, в Харькове автомобиль "влетел" бетонный забор, водитель исчез: детали аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.