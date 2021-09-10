У Харкові автомобіль "влетів" бетонний паркан

Про це повідомили в патрульній поліції в Харківській області.

За попередньою інформацією поліцейських, автомобіль Daewoo Lanos врізався в бетонний паркан.

Водія на місці ДТП до моменту прибуття поліції не було.

Патрульні склали схему ДТП та передали матеріали до відділу розшуку Харківської області.

Daewoo Lanos помістили на спеціальний майданчик.

До слова, у Харкові відірвався провід тролейбуса і впав на жінку

Про це повідомляє місцевий Харківський телеграм-канал.

У Харкові на Сумській біля тролейбуса зірвало дріт і розбило голову жінці. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

"Так буває, коли під час руху від проводу від'єднується струмоприймач, штанга обриває розтяжку, і контактний провід обривається. Тролейбус-новий, справний", - повідомив заступник директора Департаменту інфраструктури Олександра Куколя.

Момент потрапив на відео.

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