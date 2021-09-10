У Харкові автомобіль "влетів" бетонний паркан
Про це повідомили в патрульній поліції в Харківській області.
За попередньою інформацією поліцейських, автомобіль Daewoo Lanos врізався в бетонний паркан.
Водія на місці ДТП до моменту прибуття поліції не було.
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Патрульні склали схему ДТП та передали матеріали до відділу розшуку Харківської області.
Daewoo Lanos помістили на спеціальний майданчик.
До слова, у Харкові відірвався провід тролейбуса і впав на жінку
Про це повідомляє місцевий Харківський телеграм-канал.
У Харкові на Сумській біля тролейбуса зірвало дріт і розбило голову жінці. Постраждалу госпіталізували до лікарні.
"Так буває, коли під час руху від проводу від'єднується струмоприймач, штанга обриває розтяжку, і контактний провід обривається. Тролейбус-новий, справний", - повідомив заступник директора Департаменту інфраструктури Олександра Куколя.
Момент потрапив на відео.
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