В Харькове автомобиль "влетел" бетонный забор

Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

По предварительной информации полицейских, автомобиль Daewoo Lanos врезался в бетонный забор.

Водителя на месте ДТП к моменту прибытия полиции не было.

Патрульные составили схему ДТП и передали материалы в отдел розыска Харьковской области.

Daewoo Lanos поместили на специальную площадку.

К слову, в Харькове оторвался провод троллейбуса и упал на женщину

Об этом сообщает местный харьковский телеграм-канал.

В Харькове на Сумской у троллейбуса сорвало провод и разбило голову женщине. Пострадавшая госпитализировали в больницу.

«Так бывает, когда во время движения от провода отсоединяется токоприемник, штанга обрывает растяжку, и контактный провод обрывается. Троллейбус — новый, исправный», - сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александра Куколя.

Момент попал на видео.

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