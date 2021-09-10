В Харькове автомобиль "влетел" бетонный забор
Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
По предварительной информации полицейских, автомобиль Daewoo Lanos врезался в бетонный забор.
Водителя на месте ДТП к моменту прибытия полиции не было.
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Патрульные составили схему ДТП и передали материалы в отдел розыска Харьковской области.
Daewoo Lanos поместили на специальную площадку.
К слову, в Харькове оторвался провод троллейбуса и упал на женщину
Об этом сообщает местный харьковский телеграм-канал.
В Харькове на Сумской у троллейбуса сорвало провод и разбило голову женщине. Пострадавшая госпитализировали в больницу.
«Так бывает, когда во время движения от провода отсоединяется токоприемник, штанга обрывает растяжку, и контактный провод обрывается. Троллейбус — новый, исправный», - сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александра Куколя.
Момент попал на видео.
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