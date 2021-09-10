На Харьковщине сбили пешехода
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Трагическое происшествие случилось вечером 9 сентября.
В селе Гавриловка Дергачевской громады водитель ВАЗ 21099 совершил наезд на женщину, которая находилась на пешеходном переходе
Несчастная пенсиогерка 1954 года рождения скончалась на месте аварии.
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К слову, недавно в Харьковской области в результате лобового столкновения погибла женщина.
Полицейские установили, что водитель «BYD» выехал на встречку и столкнулся с «Hyundai».
От полученных телесных повреждений на месте происшествия погибла 73-летняя пассажирка «Hyundai», еще одна пассажирка, 14 летняя девочка, доставленная в больницу.
75-летний водитель " BYD " задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
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