На Харьковщине сбили пешехода

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Трагическое происшествие случилось вечером 9 сентября.

В селе Гавриловка Дергачевской громады водитель ВАЗ 21099 совершил наезд на женщину, которая находилась на пешеходном переходе

Несчастная пенсиогерка 1954 года рождения скончалась на месте аварии.

К слову, недавно в Харьковской области в результате лобового столкновения погибла женщина.

Полицейские установили, что водитель «BYD» выехал на встречку и столкнулся с «Hyundai».

От полученных телесных повреждений на месте происшествия погибла 73-летняя пассажирка «Hyundai», еще одна пассажирка, 14 летняя девочка, доставленная в больницу.

75-летний водитель " BYD " задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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