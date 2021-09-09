В харьковском метро поезда перестали ходить в час пик
Об этом пользователи сообщили в соцсетях.
В харьковском метро на нескольких станциях сразу люди жаловались, что не могут уехать домой с работы.
8 сентября в 18: 50 поезда встали на нескольких станциях метро, в частности, на "Ботаническом саду" и "Госпроме".
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Харьковчане более 20-ти минут ждали поездов метро.
С чем были связаны такие задержки в интервалах пока не известно.
К слову, недавн в метро Харькова произошло ЧП.
Инцидент произошел 6 августа на станции метро Метростроителей.
Мужчина упал на рельсы и едва не попал под поезд.
С ним работают полицейские.
«Мужчина то ли оступился, то ли прыгнул сознательно — пока неясно. На график движения поездов это не повлияло. Поезда тогда не было — работники метро сняли напряжение с контактных рельсов, подняли мужчину и подали напряжение в 13:29», — рассказали в харьковском метрополитене.
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