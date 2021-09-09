В харьковском метро поезда перестали ходить в час пик

Об этом пользователи сообщили в соцсетях.

В харьковском метро на нескольких станциях сразу люди жаловались, что не могут уехать домой с работы.

8 сентября в 18: 50 поезда встали на нескольких станциях метро, в частности, на "Ботаническом саду" и "Госпроме".

Популярные статьи сейчас

Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."

Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира: что произошло

Чмерковский впервые высказался о Чапкисе, кресло которого занял на "Танцях з зірками": "Была особенная связь"

Ушла из жизни знаменитая советская актриса: "Трудно подобрать слова"

Российский министр погиб на учениях: первые подробности
Показать еще

Харьковчане более 20-ти минут ждали поездов метро.

С чем были связаны такие задержки в интервалах пока не известно.

К слову, недавн в метро Харькова произошло ЧП.

Инцидент произошел 6 августа на станции метро Метростроителей.

Мужчина упал на рельсы и едва не попал под поезд.

С ним работают полицейские.

«Мужчина то ли оступился, то ли прыгнул сознательно — пока неясно. На график движения поездов это не повлияло. Поезда тогда не было — работники метро сняли напряжение с контактных рельсов, подняли мужчину и подали напряжение в 13:29», — рассказали в харьковском метрополитене.

скорая, врачи

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

Как сообщала Politeka ранее, пассажиры устроили драку в киевском метро, видео: все из-за маски

Также Politeka писала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности