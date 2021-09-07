В Харькове родилась «королевская двойня»
В Харьковском городском центре здоровья сообщили, что за минувшие сутки в городе родился 21 ребенок.
Среди новорожденных - 11 мальчиков и 10 девочек, в том числе одна «королевская двойня» - мальчик и девочка, которые родились в региональном перинатальном центре.
К слову, жительница Кегичевского района начала рожать прямо в машине скорой.
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Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
У 31-летней жительницы начались роды по дороге в роддом. 2 сентября мальчик родился в автомобиле скорой помощи в Кегичевском районе.
"При осуществлении госпитализации у беременной начался II период родов, авто сразу остановили, фельдшер начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря ее действиям, женщина родила здорового мальчика с весом 3 кг, с ростом 51 см", – говорится в сообщении.
После рождения ребенок вместе с роженицей был доставлен в больницу.
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