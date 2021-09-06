В Харьковской области в результате лобового столкновения погибла женщина
Так, в селе Кутузовка Харьковского района произошло столкновение транспортных средств «Hyundai» и «BYD».
Полицейские установили, что водитель «BYD» не справился с управлением - выехал на встречную полосу и столкнулся с «Hyundai», который двигался во встречном направлении.
От полученных телесных повреждений на месте происшествия погибла 73-летняя пассажирка «Hyundai», еще одна пассажирка, 14 летняя девочка, доставленная в больницу.
75-летний водитель " BYD " задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП.
Кроме того, в Харькове авто сбило ребенка.
Авария произошла 2 сентбяря в 8.20 на Сумской Volkswagen Passat совершил наезд на 12-летнего мальчика.
По данным полиции, ребенок без взрослых внезапно выбежал на проезжую часть в неразрешенном месте. Мальчика с травмами доставили в больницу.
Полиция выясняет все подробности инцидента.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".