В Харьковской области в результате лобового столкновения погибла женщина

Так, в селе Кутузовка Харьковского района произошло столкновение транспортных средств «Hyundai» и «BYD».

Полицейские установили, что водитель «BYD» не справился с управлением - выехал на встречную полосу и столкнулся с «Hyundai», который двигался во встречном направлении.

От полученных телесных повреждений на месте происшествия погибла 73-летняя пассажирка «Hyundai», еще одна пассажирка, 14 летняя девочка, доставленная в больницу.

75-летний водитель " BYD " задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП.

Кроме того, в Харькове авто сбило ребенка.

Авария произошла 2 сентбяря в 8.20 на Сумской Volkswagen Passat совершил наезд на 12-летнего мальчика.

По данным полиции, ребенок без взрослых внезапно выбежал на проезжую часть в неразрешенном месте. Мальчика с травмами доставили в больницу.

Полиция выясняет все подробности инцидента.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

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