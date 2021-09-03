В Харькове мужчина начал курить прямо в вагоне метро
Об этом сообщили в соцсетях.
Поведение мужчины с электронной сигаретой вызвало возмущение в сети, в комментарих также отметили, что на мужчине нет маски.
Начальник пресс-службы Харьковского метрополитена Алексей Битнер заявил, что жалоб по поводу курения в вагоне метро от пассажиров не поступало.
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Так, на станции метро "Имени Малышева" сотрудница подземки попросила девушку прикрыть обнаженные плечи, об этом сообщила возмущенная харьковчанка в соцсетях.
"А вы знали, что в Харьковском метрополитене есть дресс-код? Зашла в метро на Малышева просто карту пополнить.
Надзирательница подумала, что я буду спускаться вниз и сделала замечание, мол, в метро с обнаженными плечами заходить нельзя», - возмутилась девушка.
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