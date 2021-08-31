В Харькове выбросили с балкона щенков
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области .
В сети публикуют фото с места несчастья, на котором видно, что погибли по меньшей мере пять щенков.
Кроме того появились кадры, где зафиксировано, что на балконе осталась собака породы шпиц.
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Пользователи сети предполагают, что это могли быть ее щенки.
К слову, в поезде Одесса-Харьков пассажиры не могли уснуть из-за тараканов.
Так, пассажиры поезда № 252 «Одесса – Харьков» поделились в сети кадрами, на котором видно, как мерзкие насекомые бегают не только по вагону, но и по спящим людям.
Пассажиры жаловались, что из-за полчища тараканов, они не смогли уснуть, несмотря на усталость.
"бррр, какая мерзость", "Честно говоря заметила что их резко стало много , только и слышно от людей про тараканов ..к чему бы это", "Они тоже спешат воспользоваться обновленной укрзализницею", "Видимо, народ путешествует со своими, вот они и уползают", - пишут в комментарих украинцы.
Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.
Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.
Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.