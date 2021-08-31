В Харькове выбросили с балкона щенков

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области .

В сети публикуют фото с места несчастья, на котором видно, что погибли по меньшей мере пять щенков.

Кроме того появились кадры, где зафиксировано, что на балконе осталась собака породы шпиц.

Пользователи сети предполагают, что это могли быть ее щенки.

К слову, в поезде Одесса-Харьков пассажиры не могли уснуть из-за тараканов.

Так, пассажиры поезда № 252 «Одесса – Харьков» поделились в сети кадрами, на котором видно, как мерзкие насекомые бегают не только по вагону, но и по спящим людям.

Пассажиры жаловались, что из-за полчища тараканов, они не смогли уснуть, несмотря на усталость.

"бррр, какая мерзость", "Честно говоря заметила что их резко стало много , только и слышно от людей про тараканов ..к чему бы это", "Они тоже спешат воспользоваться обновленной укрзализницею", "Видимо, народ путешествует со своими, вот они и уползают", - пишут в комментарих украинцы.

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.