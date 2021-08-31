В Харькове произошел жуткий инцидент с участием грузовика
По словам очевидцев, ЧП произошло в районе Кузинского моста.
На кадрах опубликованных в сети видно, что на повороте из боковой части кузова выпадают пеноблоки и рассыпаются на дороге.
К счастью, следовавший за грузовиком автомобиль держал дистанцию, а встречная полоса была пустой, пострадавших в результате ЧП нет.
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Официальная информация уточняется.
"Ехал вскоре после момента, водила осколки на обочину носил", "Его даже никак не закрепили, пи**ц. Слава Богу в тот момент не было машин на соседней полосе", "Раньше, я боялся только машин с гигантскими брёвнами, теперь боюсь и машин с кирпичами", "Та че новая фобия, всегда стараюсь от таких подальше держаться, на встречке конечно особо не угадаешь", - пишут в комментариях пользователи сети.
Видео можно увидеть здесь.
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