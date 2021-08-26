Главная транспортная "артерия" Харькова застыла из-за ремонта
Об этом сообщили в Telegram-канале "Авто Харьков".
В Харькове из-за ремонта дороги выросла огромная пробка на ул. Полтавский Шлях. Из-за ремонта средней полосы дороги образовался большой транспортный затор.
"На холодке возле роста ремонт средней полосы, уже большая пробка", - сообщили водители в сети.
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В комментариях пользователи сети не понимают, зачем коммунальные службы проводят ремонт дороги, на которой еще недавно не было никаких проблем.
К слову, страшная авария произошла на трассе Киев-Харьков
Двое пассажиров погибли, а водитель и 8-летний ребёнок в больнице.
Предварительно, 25 августа, 32-летний водитель автомобиля "Kia Cerato" допустил наезд на отбойник.
В результате аварии погибли двое пассажиров: 44-летняя женщина и 46-летний мужчина.
Водителя и восьмилетнего пассажира госпитализировали. Все подробности смертельной аварии выясняются.
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