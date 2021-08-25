Харьковчан предупредили об изменениях в графике метро

25 августа в Харькове состоится футбольный матч.

Работу метрополитена на час продлят, а станции «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты.

На стадионе «Металлист» состоится матч между футбольными клубами «Шахтёр» (Донецк) и «Монако» (Франция).

Напомним, что в первом матче 17 августа в Монако «Шахтёр» одержал победу со счетом 1:0.

К слову, маленький хищник случайно попал в харьковское метро

Как сообщает телеграм-канал "Харьков лайф", лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская".

Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.

"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.

Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

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