На Харьковщине нашли жуткую находку

Об этом сообщили в пресс-службе Валковского городского совета

Инцидент произошел в Доброполье - жительница поселка Старый Мерчик случайно нашла боеприпасы времен Второй мировой в лесу у пруда.

На место вызвали работников ГСЧС, которые изъяли боеприпасы.

"Боеприпасы были составлены у старого дерева. Остается загадкой, кто это сделал и где неизвестный их взял", — говорится в сообщении.

Напомним, что под Харьковом обнаружена уникальная находка

Об этом рассказали археологи.

Верхнесалтовский катакомбный могильник археологи раскапывают уже более ста лет.

Недавно там работала Средневековая археологическая экспедиция Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Отряд раскопал катакомбу, в которой были похоронены четыре человека. Все они были обуты в кожаную обувь, которой 1 200 лет.

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