На Харьковщине вспыхнул 5-этажный дом
О пожаре в доме №14, расположенного на территории 3-го микрорайона, сообщили местные жители ночью, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Эпицентром возгорания стала квартира на 4-м этаже. Огонь успел охватить две комнаты площадью 30 кв. м.
Дым заполонил лестничную клетку - спасатели эвакуировали 4 человек.
Пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания выясняется.
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Напомним, в Харькове спасатели боролись с пожаром на частных складах с древесиной
Спасателям понадобилось более 18 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар на складах с древесиной на улице Киргизской, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сообщение о возгорании сотрудники ГСЧС получили в 2:43 в четверг, 15 июля, локализовали его в 5:00, ликвидация очагов пожара продолжалась до 21:10.
Всего к тушению пожара привлекали 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 бойцов ГСЧС.
Причина ЧП устанавливается.
К слову, в харьковской высотке вспыхнул пожар: кадры с места несчастья.
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Также Politeka писала, что масштабный пожар разгорелся в Харькове, на помощь брошен целый поезд: кадры ЧП.