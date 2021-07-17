В Харькове столкнулись трамваи
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На заводе им. Т. Г. Шевченко врезались два трамвая.
В ДТП попали трамваи №27 и №3. В результате аварии остановилось движение всей ветки.
В результате аварии пострадала одна женщина. На месте работали медики скорой.
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Напомним, что в Харькове трамваи временно не будут ходить
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина, будет запрещено с 22:00 16 июля до 22:00 18 июля.
Сообщается, что это связано с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск. Трамвай №12 ходить не будет.
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