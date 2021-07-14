В Харькове заметили торнадо
Видео природного явления опубликовали в местном телеграм-канале "ХС Харьков".
"Торнадо был замечен возле Французского бульвара", - говорится в сообщении.
"вот и до нас добрались катаклизмы", "Это пылевой вихрь, такие часто бывают, ничего в нем страшного нет", "Тю, вы что, никогда торнадо не видели?", "они уже давно у нас аномально тёплые зимы, сдвиги времён года и тд", - пишут в комментариях пользователи сети.
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
Украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах: родителям рассказали, куда обращаться
В Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды
Повалий смутила видом, показав "новое" лицо крупным планом: "Хирург перестарался"
14-летний участник "Голос.Дети" трагически погиб на железной дороге: "родители купили мопед..."
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, в Харьковской области установлен наивысший уровень пожарной опасности
5-й уровень пожарной опасности сохранится 13-15 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорится в сообщении.
С начала года на таких пожарах погибли три человека.
Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.
Также мы писали ранее, что возле Харькова обнаружили "неприятную находку", жуткие фото: "Около 300 черепов"
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП