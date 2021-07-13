В Харькове вандалы испортили клумбы
Об этом сообщают «Харьковские известия».
Цветочная клумба по улице Холодногорской изуродована, вандалы похитили большинство цветов.
В Театральном сквере перевернуты и сломаны лавки и также разграблены цветочные клумбы.
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
Каменских пристыдила "любимца" Тины Кароль за нахальство: "Не лезь..."
14-летний участник "Голос.Дети" трагически погиб на железной дороге: "родители купили мопед..."
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Легендарная певица отправилась в лучший мир: долгое время звезда боролась с болезнью
К слову, под Харьковом обнаружена уникальная находка.
Верхнесалтовский катакомбный могильник археологи раскапывают уже более ста лет.
Сейчас здесь работает Средневековая археологическая экспедиция Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
Отряд раскопал катакомбу, в которой были похоронены четыре человека. Все они были обуты в кожаную обувь, которой 1 200 лет.
Также мы писали ранее, что возле Харькова обнаружили "неприятную находку", жуткие фото: "Около 300 черепов"
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП