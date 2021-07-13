В Харькове вандалы испортили клумбы

Об этом сообщают «Харьковские известия».

Цветочная клумба по улице Холодногорской изуродована, вандалы похитили большинство цветов.

В Театральном сквере перевернуты и сломаны лавки и также разграблены цветочные клумбы.

К слову, под Харьковом обнаружена уникальная находка.

Верхнесалтовский катакомбный могильник археологи раскапывают уже более ста лет.

Сейчас здесь работает Средневековая археологическая экспедиция Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Отряд раскопал катакомбу, в которой были похоронены четыре человека. Все они были обуты в кожаную обувь, которой 1 200 лет.

Также мы писали ранее, что возле Харькова обнаружили "неприятную находку", жуткие фото: "Около 300 черепов"

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП