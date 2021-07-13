В Харькове в центре города заметили "хищника"
Соответствующим кадрами поделились в Телеграм-канале "Харьков 1654".
Так, в Харькове в районе тракторного завода местные жители заметили лису.
Животное наблизилось к людям, когда уже начало темнеть. При этом лиса сидела просто на траве и не боялась людей, которые любопытно ее снимали.
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"Вчера на ХТЗ лиса была не прочь провести фотосессию 🦊📸", - говорится в сообщении.
К слову, на Харьковщине пруд стал ярко-красным.
Экоактивисты утверждают, что из-за сброса отходов местного завода вода в пруде приобрела ярко-красный цвет.
Местные жители отмечают, что неподалеку от этого пруда рос 500-летний дуб, который уже "умер".
"Сброс идёт в пруд. Пруд ярко-красного цвета. В 100 метров от пруда находится 500-летний дуб в 3-4 обхвата. Ближайший к пруду дуб уже умер", — говорится в сообщении.
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