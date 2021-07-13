Под Харьковом обнаружена уникальная находка

Об этом рассказали археологи.

Верхнесалтовский катакомбный могильник археологи раскапывают уже более ста лет.

Сейчас здесь работает Средневековая археологическая экспедиция Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Отряд раскопал катакомбу, в которой были похоронены четыре человека. Все они были обуты в кожаную обувь, которой 1 200 лет.

К слову, в Харьковской области установлен наивысший уровень пожарной опасности

5-й уровень пожарной опасности сохранится 13-15 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорится в сообщении.

С начала года на таких пожарах погибли три человека.

Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.

Также мы писали ранее, что возле Харькова обнаружили "неприятную находку", жуткие фото: "Около 300 черепов"

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП