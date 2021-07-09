В Харьковской области трактор наехал на пешехода

Полиция Харьковщины разыскивает свидетелей ДТП.

Известно, что происшествие произошло в селе Шевченково Сахновщинского района.

Водитель трактора " ЮМЗ-6” наехал на пешехода - мужчина скончался на месте.

Если стали свидетелем этого происшествия - сообщите по телефону 063-06-66-876 или по адресу: м. Харьков, вул. Маяковского, 22.

Напомним, на харьковской окружной огромная пробка - водители стоят по 40 минут

Причина тому - ремонт дороги на нескольких километрах участка в районе поворота на Липцы. Открыта только одна полоса, организовано реверсивное движение.

Как сообщают водители, утром время ожидание проезда по единственной свободной полосе составляло около 40 минут.

Затор тянулся от Экопарка до поворота на Липцы и от поворота на Липцы до поворота на старый Салтов.

К слову, джип не уступил мусоровозу и отлетел в аптеку: детали аварии в Харькове

Как сообщала Politeka ранее о массовой аварии в Харькове, юную девушку забрала скорая: фото

Кроме того Politeka писала, о том, что масштабная авария в Харкове: медики делают все возможное, детали.