Харьковчанин пропал возле станции метро

Об этом сообщили в поисковом отряде “Ангел”.

59-летнего Игоря Скорбача, который находился в районе станции метро “Студенческая”, разыскивают с 1 июля.

Приметы: рост мужчины 175 см, он худощавого телесложения, волосы короткие и седые.

Напомним, под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.

Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.

Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Также мы писали ранее, что Харькове возле метро пропал мужчина, появились фото.

Как сообщала Politeka, в Харькове ищут 35-летнего мужчину: стало известно, как он выглядит.

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