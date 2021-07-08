Харьковчанин пропал возле станции метро
Об этом сообщили в поисковом отряде “Ангел”.
59-летнего Игоря Скорбача, который находился в районе станции метро “Студенческая”, разыскивают с 1 июля.
Приметы: рост мужчины 175 см, он худощавого телесложения, волосы короткие и седые.
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Напомним, под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх
Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.
Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.
Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Также мы писали ранее, что Харькове возле метро пропал мужчина, появились фото.
Как сообщала Politeka, в Харькове ищут 35-летнего мужчину: стало известно, как он выглядит.
Кроме того Politeka писала, что миниатюрная харьковчанка бесследно исчезла, фото пропавшей: волонтеры и полиция просят о помощи.