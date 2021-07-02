Зачем такое делать

В Харькове мужчина решил разогнать людей ромской национальности

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

Сообщается, что инцидент произошел на «Стекляшке».

Проходящий мимо мужчина заметил женщину и двух детей, которые просили у людей денег. Мужчина начал снимать на камеру происходящее.

Женщина попыталась отогнать мужчину сумкой, а он недолго думая в ответ применил газовый баллончик.

Тогда женщина взяла телефон, чтобы вызвать полицию. Чем закончилась история - неизвестно.

Напомним, у семьи из Харьковской области забрали детей

Об этом сообщили в Нацполиции в Харьковской области.

В полиции уточнили, что за нежелание менять ситуацию к лучшему, неоднократные подтвержденные факты невыполнения родительских обязанностей, четырех малолетних детей забрали в реабилитационный центр.

На мать детей полицейские составили административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

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