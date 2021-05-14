За время пандемии в Харьковской области ковидом заболели 142415 человек
Об этом говорится в данных мониторинговой системы СНБО.
Так, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 диагностировали у 665 пациентов.
Наибольшее количество новых случаев подтвердили в Киеве (681), а также Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
51-летняя Дженнифер Лопес оконфузилась на площадке, показав лишнее в расстегнутом платье: кадры
Елена Кравец, поменяв работу и внешность, решилась на откровения: "Я не должна никому ничего, кроме..."
Полякова выпытала у 16-летней дочери подробности ее личной жизни: "Дочка, ты с кем-нибудь..."
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
За прошедшие сутки в Харьковской области 25 человек умерли от коронавируса.
Ранее мы писали, что в Харьковской области начались учения под руководством СБУ
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.
В ним примут участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.
Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.
Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам Харьков и области, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.
Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.