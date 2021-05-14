За время пандемии в Харьковской области ковидом заболели 142415 человек

Об этом говорится в данных мониторинговой системы СНБО.

Так, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 диагностировали у 665 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев подтвердили в Киеве (681), а также Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За прошедшие сутки в Харьковской области 25 человек умерли от коронавируса.

Ранее мы писали, что в Харьковской области начались учения под руководством СБУ

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.

В ним примут участие не только сотрудники службы безопасности, а и полицейские, пограничники, военные и др.

Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.

Возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам Харьков и области, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.

Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.