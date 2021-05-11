На Харьковщине пропал мужчина

Об этом сообщили волонтеры поисковой группы «Милена».

Пропал 29-летний житель пгт Ковшаровка Купянского района Денис Ковалев.

10 мая около 22.00 он вышел из дома и исчез.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы.

Был одет в синюю ветровку с красным воротником, серую толстовку, синюю кепку, серые штаны, белые кроссовки.

Особые приметы: шрам на левом запястье, перелом запястья на правой руке.

Любую информацию о местонахождении Дениса родственники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Кроме того мы писали, что под Харьковом поезд сбил мужчину.

Об этом говорится в оперативной сводке области.

Так, в Чугуевском районе 10 мая поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.