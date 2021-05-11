На Харьковщине пропал мужчина
Об этом сообщили волонтеры поисковой группы «Милена».
Пропал 29-летний житель пгт Ковшаровка Купянского района Денис Ковалев.
10 мая около 22.00 он вышел из дома и исчез.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы.
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Был одет в синюю ветровку с красным воротником, серую толстовку, синюю кепку, серые штаны, белые кроссовки.
Особые приметы: шрам на левом запястье, перелом запястья на правой руке.
Любую информацию о местонахождении Дениса родственники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Кроме того мы писали, что под Харьковом поезд сбил мужчину.
Об этом говорится в оперативной сводке области.
Так, в Чугуевском районе 10 мая поздно вечером на железнодорожной станции Граково товарный поезд сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавший умер на месте - им оказался местный житель, ему было примерно 40-45 лет.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.