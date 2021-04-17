В Харьковской области на автодороге «Чугуев-Меловое» произошла авария
В сторону г. Купянска перевернулся DAF с прицепом, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
На месте происшествия полицейские выяснили, что фура перевозила формалин [прим. ред. дезинфицирующее средство с резким удушливым запахом].
Предварительно установлено, что грузовик съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП люди не пострадали.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете.
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Кроме того мы писали, что койко-места для больных ковидом в Харьковской области заняты на 68%
Об этом передает пресс-служба областной администрации.
Так, в области для больных коронавирусом выделено 4 795 койко-мест. По состоянию на утро 16 апреля, в регионе занято 68% коечного фонда.
"Что касается обеспечения поточным кислородом - мы продолжаем усиленно работать над этим вопросом. В эти выходные мы дополнительно подключим более 80 коек, еще 30 - на следующей неделе. Все необходимое оборудование для этого уже смонтировано", - уточнили в ХОГА.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.