Харьковчанка выпала из окна высотки
Трагедия произошла на улице Героев труда. Тело 41-летней женщины обнаружили под домом 6 апреля в 22.48.
На кадрах с места ЧП видно, что на земле возле подъезда лежит накрытое тело, на месте работали медики.
По данным правоохранителей, женщина покончила с собой, выбросившись из окна квартиры на 8-м этаже.
По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 с пометкой "самоубийство".
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Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.
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Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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