Харьковчанка выпала из окна высотки

Трагедия произошла на улице Героев труда. Тело 41-летней женщины обнаружили под домом 6 апреля в 22.48.

На кадрах с места ЧП видно, что на земле возле подъезда лежит накрытое тело, на месте работали медики.

По данным правоохранителей, женщина покончила с собой, выбросившись из окна квартиры на 8-м этаже.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 с пометкой "самоубийство".

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Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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