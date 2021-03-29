В Харькове мужчина подрался с подростком

Мужчина пришел вместе с сыном на скейт-площадку - к его ребенку прицепились скейтеры. Отец решил разобраться со скейтерами, но те дали отпор.

Видео драки опубликовали очевидцы.

Подросток распылил на мужчину газовый баллоном.

Также мы писали, что в Харьковской области усиливают карантин.

Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.

Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.

Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.