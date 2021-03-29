В Харькове мужчина подрался с подростком
Мужчина пришел вместе с сыном на скейт-площадку - к его ребенку прицепились скейтеры. Отец решил разобраться со скейтерами, но те дали отпор.
Видео драки опубликовали очевидцы.
Подросток распылил на мужчину газовый баллоном.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
В этом месяце умер последний человек: с карты Украины исчезло известное село
"Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит: "Спасибо всем..."
Жена-красотка продюсера "Квартал 95" эффектно задрала ножки, разгоняя скуку: "Предлагаю вдохновляться..."
"Перекошенный" Кошевой из "Квартал 95" возле девушки в белом халате показал, как преображается по щелчку: "Если вдруг…"
Также мы писали, что в Харьковской области усиливают карантин.
Об этом рассказала главный санврач Харьковской области Любовь Махота.
Шевченковский и Волчанский районы Харьковской области превысили два показателя для определения регионов со значительным распространением коронавируса, и сейчас соответствуют красной зоне.
Районам рекомендовали ввести карантин "красной" зоны.
Такая же ситуация намечается и в Лозовской громаде.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.