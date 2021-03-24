Харьковчане жалуются на наглых мошенников

В Холодногорском районе Харькова жители утверждают, что по домам на ул. Комбайновской ходит мужчина и представляется работником ПАО “Харьковгаз”, передает "Объектив".

Он требует по 85 гривен за каждый подключенный газовый прибор, а случае отказа грозится отключить газ.

При себе мужчина имеет лишь удостоверение старого образца, работает без служебной формы и на личном авто.

Жители Холодногорского района утверждают, что много доверчивых людей, особенно пожилого возраста, отдают деньги этому человеку.

Пресс-секретарь “Харьковгаза” Ольга Клименко сообщила, что их работники не имеют отношения к городским домам, поэтому они не ходят по Холодногорскому району с целью проверки оборудования.

Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта

Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.

Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.

После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.

С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.