Наглый харьковчанин срезал кабель со столба
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Заметив полицейских, мужчина попытался убежать, но это ему не удалось. Полицейские задержали вора в Московском районе.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области рассказали, сколько заработали жители региона в январе этого года.
Средняя заработная плата одного штатного работника составляла 10 364 гривны, что в 1,7 раз выше уровня минимальной зарплаты.
Если сравнивать с январем прошлого года, размер средней зарплаты увеличился почти на 13 %.
Наиболее оплачиваемой остается сфера информации и коммуникации, средняя зарплата там составила 26 623 гривны. В финансовой и страховой деятельности – 17 270 гривен.
Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сфере организации питания - 6 345 гривен.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.