В Харькове вечером мужчину убили выстрелом в голову прямо посреди улицы
Трагическое ЧП произошло в городе около 19:30. О нем рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области. Как рассказали правоохранители, убийство произошло у новостроя ЖК «Ультра» в переулке Отакара Яроша. Судя по кадрам с места, мужчину застрелили на ступеньках супермаркета.
Полиция объявила оперативный план «Сирена» и в данный момент разыскивает злоумышленников.
Подробности инцидента появились в Телеграм-канале «ТРУХА». Там сообщается, что с места происшествия скрылись два авто: белый Audi с черной крышей и Scoda Suberb. Это значит, что преступников могло быть несколько.
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В свою очередь, «Суспільне» со ссылкой на директора Центра медпомощи Виктора Забашту сообщает, что скорую к месту происшествия вызвали в 19:40, однако к моменту прибытия медиков мужчина был уже мертв.
Забашта сообщил, что молодого человека убили выстрелом в голову.
Официальная информация о личности жертвы или возможных преступников пока отсутствует. При этом, телеграм-каналы сообщают, что убийца и его жертва якобы конфликтовали из-за денег.
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