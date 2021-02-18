Суд Харьковской области вынес вердикт по делу о жестоком убийстве

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

23 марта 2019 года мужчина выпивал дома у своей знакомой. Между ними вспыхнула ссора,, тогда мужчина повалил женщину на пол и принялся избивать. Потерпевшая получила многочисленные переломы и лишилась глаза, но была еще жива.

Однако злоумышленник не остановился и перерезал ей горло осколком разбитого стекла.

полиция, авто, люди

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В ходе разбирательства мужчина не признал своей вины.

Суд не поверил доводам фигуранта и признал его виновным в умышленном убийстве. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы.

На данный момент вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.

Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.

Подробности происшествия выясняются.

Видео разрушений можно посмотреть здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".